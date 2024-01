Eleves Enm Villeurbanne / Tribute To Snarky Puppy + Présentation de la programmation d’avril à juin Jazz Funk Fusion Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 15 mars 2024.

Nous vous présenterons ce soir la programmation du Crescent d’avril à juin qui promet encore de très belles découvertes.

La soirée se poursuivra avec les élèves de l’atelier CEM (3e cycle) de l’ENM de Villeurbanne pour un concert autour du groupe de Jazz Fusion mythique Snarky Puppy.

Ces dix étudiants emmenés par leur professeur Hugo Afettouche vous présentent un répertoire exclusivement emprunté à deux de leurs albums Ground UP et We Like It Here. Les plus grands tubes du groupe texan vous seront proposés, un mélange subtil de jazz, de funk, de rock, de soul et de world music. Le tout avec un groove redoutable, idéal pour assurer cette deuxième partie de soirée !

Avec

Antoine Vignon trompette, Guillaume Vuaillat sax alto, Nathan Tutiaux sax ténor, Antoine Bultey sax ténor, Florian Garcin guitare, Florian Gourgeot claviers, Baptiste Canvel claviers, Felix Clement basse, Solal Laval batterie, Matthieu Mercky percussions.

* Carte apéro concert à 6 euros donnant accès à tous les apéro-concerts de septembre.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

