Welcome to Supersonic: Deux concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! ELEVEN POND Venu tout droit de Rochester (NY), Eleven Pond est un groupe darkwave newwave mythique des années 80s, reformé depuis 2011. Si vous aimez Xeno & Oaklander, Oppenheimer Analysis, Medio Mutante, ne manquez pas ce concert ! ASK THE LIGHT Formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitares) et Olivier Loubet (basse / sampler). Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

