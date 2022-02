Elevate For Climate Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Elevate For Climate Place du Prarion Front de neige du Prarion Les Houches

2022-02-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-19 16:30:00 16:30:00 Place du Prarion Front de neige du Prarion

Les Houches Haute-Savoie The North Face & FatMap s’unissent pour récolter des fonds pour Protect Our Winters France.

Rejoignez-nous le samedi 19 février sur le front de neige du Prarion aux Houches pour cumuler du dénivelé positif qui sera transformé en euros! ELEVATE FOR CLIMATE : Viens crapahuter pour soutenir POW ! Place du Prarion Front de neige du Prarion Les Houches

