ELEVATE : DOPPLEREFFEKT + Zoë Mc Pherson & Alessandra Leone present “Pitch Blender” + PLF La Gaîté Lyrique Paris, samedi 30 mars 2024.

ELEVATE : DOPPLEREFFEKT + Zoë Mc Pherson & Alessandra Leone present “Pitch Blender” + PLF Dans le cadre d’une coopération TIMES (The Independent Movement for Electronic Scenes), EU.TOPIA Music Festival propose de se réunir autour du meilleur de la création européenne contemporaine. Samedi 30 mars, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Du 08.02.2024 au 20.06.2024, la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque se tourne résolument vers l’Europe, à la fois terrain de jeu artistique et culturel et horizon démocratique. C’est aussi une « utopie » au sens de Thomas More, philosophe et humaniste du XVIe siècle, celle d’une société idéale à construire : une Eu-topia. À travers des débats, des concerts, des projections, des workshops, nous souhaitons donner la parole et amplifier la voix de celles et ceux qui continuent à créer partout en Europe des médias indépendants, des clubs et festivals engagés ou des récits alternatifs à l’heure où la censure n’est jamais très loin.

DOPPLEREFFEKT (live AV)

Groupe mythique et énigmatique de la musique électronique, Dopplereffekt est né à Détroit dans les années 90, dans le lignage de la techno de Détroit. Après trois ans d’expérimentation en vase clos, Dopplereffekt a émergé avec Neurotelepathy, un récit oraculaire d’enchevêtrement et d’avancée cérébrale. Les modèles mathématiques épurés de Cellular Automata en 2017 ont évolué vers ces interprétations, transferts et modifications synaptiques, rejetant les attentes binaires pour méditer sur les possibilités et les pièges de ce qui est à venir. Avec leur deuxième LP et leur cinquième sortie au total sur Leisure System, le duo formé par Rudolf Klorzeiger et To-Nhan a lui-même atteint une capacité quasi télépathique de pensée collaborative et de construction mécanique. Ils continuent d’utiliser les concerts pour présenter des essais expérimentaux de modèles théoriques, et cet effort s’entend dans le grésillement et le balancement des percussions ici programmées avec une profondeur sérieuse et un frétillement qui reflètent à la fois une extension et un retour à la forme. Les considérations sur l’interface machine-homme, les réalités neurologiques et les probabilités physiques dominent. Mais ces morceaux sont économiques et précis, étincelants de profondeur émotionnelle et d’effets cinématographiques.

Zoë Mc Pherson & Alessandra Leone present “Pitch Blender”

Zoë Mc Pherson, que les magazines Mixmag et Hypnotik qualifient d' »avant-garde » et « sans peur », est un·e artiste pluridisciplinaire Franco-irlandaise, dont les pratiques artistiques absorbent des éléments de performance, de sound design, d’installation et de DJing. Son 3ème album et show AV « Pitch Blender » est un mélange d’expérimentations cybernétiques du dancefloor qui oscille entre rave et art, et qui a été publié sur SFX, son propre label co-dirigé avec Alessandra Leone. De son côté, Alessandra Leone a plus d’une décennie d’expérience dans l’industrie culturelle et créative, et travaille en tant que motion designer, et directeur·ice avec des agences, studios de design, artistes, institutions culturelles…

PLF (live) – Peter Kutin, Lukas Köning & Fridge Brandhi

PLF est un trio extraordinaire formé par le batteur Lukas König, par Peter Kutin, luthier et rebelle sonore, et par la vocaliste Elvin Brandhi et ses cris de conscience. Le groupe a sorti son premier album EPDEMO sur le label anglais Opal Tapes, et un album ParziFoooooooooooL sur le label d’avant-garde Ventil-records. Mixez la performance de Peter Kutin sur ses machines à lumière auto-fabriquées et sa panoplie de synthés, et la sorcellerie de Lukas Köning qui crée des section rythmiques hypnotiques avec des percussions électroniques, les voix sauvages d’Elvin Brandhi prennent une dimension unique. PLF présentent un concept peu orthodoxe de ce qu’est un groupe, à la frontière de sound art, du post-punk, de la noise-pop et d’improvisations stroboscopiques.

Elevate

Elevate est un festival interdisciplinaire annuel qui se tient dans la ville de Graz (Autriche), avec une forte orientation culturelle et sociopolitique. La programmation propose des performances, de concerts, des installations et des DJ sets, mais aussi des ateliers, des projections, des conférences et des débats.

Avec sa combinaison unique d’art et de discours critique et politique, de musique contemporaine électronique et d’expérimentations audiovisuelles, Elevate ouvre la voie aux contenus innovants.

Parmi les invités, on trouve : des experts des droits humains, des chercheurs en climat et des activistes du monde entier, qui rencontrent une fois par an des musiciens et des artistes à Graz pour élucider des questions pertinentes sur notre futur.

