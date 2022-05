Elevage – Les animaux de la compagnie Saint-Fargeau, 3 juillet 2022, Saint-Fargeau.

Elevage – Les animaux de la compagnie Guinguette en scène ! D185 Saint-Fargeau

2022-07-03 12:00:00 – 2022-07-03 Guinguette en scène ! D185

Saint-Fargeau Yonne

6 6 EUR Une balade entre passé et présent, entre effondrement et renaissance. Une balade pour ceux qui restent. Ici les animaux sont musiciens, la Femme est au foyer et l’Homme sait qu’il sait. « Élevage » c’est un spectacle sur le monde rural et ses évolutions. Notre monde se meurt et l’on se dit individuellement : qu’est-ce que j’y peux, moi ? Le changement est-il possible grâce à nos gestes quotidiens nouveaux ?

Une balade entre passé et présent, entre effondrement et renaissance. Une balade pour ceux qui restent. Ici les animaux sont musiciens, la Femme est au foyer et l’Homme sait qu’il sait. « Élevage » c’est un spectacle sur le monde rural et ses évolutions. Notre monde se meurt et l’on se dit individuellement : qu’est-ce que j’y peux, moi ? Le changement est-il possible grâce à nos gestes quotidiens nouveaux ?

Guinguette en scène ! D185 Saint-Fargeau

dernière mise à jour : 2022-05-05 par