Elevage de La Ferté Saint-Samson Les mercredis à la ferme 2022 La Hallotière, 31 août 2022

2022-08-31 14:30:00 – 2022-08-31 16:30:00

La Hallotière Seine-Maritime La Hallotière Les mercredis à la ferme avec des atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. Activités proposées : -Cani-rando – Agility – Manipulations de chiens et de chiots – Chasse au trésors – Olympiades Et bien d’autres encore… Venez nombreux de 14h30 à 16h30, le mercredi ! Les mercredis à la ferme avec des atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. Activités proposées : -Cani-rando – Agility – Manipulations de chiens et de chiots – Chasse au trésors – Olympiades Et bien d’autres encore… Venez nombreux de 14h30 à… +33 6 03 74 75 25 Les mercredis à la ferme avec des atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. Activités proposées : -Cani-rando – Agility – Manipulations de chiens et de chiots – Chasse au trésors – Olympiades Et bien d’autres encore… Venez nombreux de 14h30 à 16h30, le mercredi ! La Hallotière

