Elevage de La Ferté Saint-Samson Les mercredis à la ferme 2022

Elevage de La Ferté Saint-Samson Les mercredis à la ferme 2022, 13 juillet 2022, . Elevage de La Ferté Saint-Samson Les mercredis à la ferme 2022

2022-07-13 – 2022-07-13 Les mercredis à la ferme avec des atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. Activités proposées : -Cani-rando – Agility – Manipulations de chiens et de chiots – Chasse au trésors – Olympiades Et bien d’autres encore… Venez nombreux de 14h30 à… dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville