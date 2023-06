Visite de l’Élevage de la Clouère Élevage de la Clouère, lieu-dit Pardines 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou Catégories d’Évènement: Usson-du-Poitou

Visite de l'Élevage de la Clouère
Lundi 24 juillet, 10h00
Élevage de la Clouère, lieu-dit Pardines 86350 Usson du Poitou

Dans le cadre du programme d'animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l'Office de Tourisme vous invite à l'élevage de la Clouère pour partir à la rencontre des Baudets du Poitou, race emblématique de la région.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Gratuit

Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine
accueil@sudviennepoitou.com
05 49 91 11 96

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

