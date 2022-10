Visite de l’élevage de la Clouère Élevage de la Clouère, lieu-dit Pardines 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

Gratuit; Inscription Obligatoire au 05 49 91 11 96

Visite de l’élevage de la Clouère Élevage de la Clouère, lieu-dit Pardines 86350 Usson du Poitou 86350 Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre du programme « Notre Automne en Sud Vienne Poitou ! ». Madame et Monsieur Ressegand vous attendent à l’élevage de la Clouère pour rencontrer leurs Baudets du Poitou.

C’est l’occasion de découvrir ou de re–découvrir l’histoire de la race emblématique de notre région ! Inscription Obligatoire au 05 49 91 11 96

