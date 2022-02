Eleutheria ! Retour à la liberté Musée des moulages, 7 février 2022, Lyon 69003.

Eleutheria ! Retour à la liberté ——————————– En 2021, les Grec.ques fêtent le bicentenaire de leur révolution et de leur lutte pour l’indépendance face à l’empire ottoman. Cette dernière a eu notamment pour conséquences d’ouvrir aux archéologues européens les portes des trésors de la Grèce antique, connus jusqu’alors principalement par les textes anciens et les récits de voyageurs. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les nations européennes se dotent d’institutions, de méthodes et de moyens qui vont contribuer au développement de l’archéologie comme science, à la redécouverte de sites prestigieux et à l’étude des productions artistiques et techniques. L’exposition Eleutheria est précédée d’un parcours de visite permanent renouvelé composé de cinq thématiques : les grands antiques romains, le moulage et ses techniques, images du pouvoir, représentations du corps, galerie médiévale. Du 25 janvier au 17 février 2022, retrouvez une partie de l’exposition Eleutheria, retour à la liberté ! à la salle d’exposition du bâtiment C du campus Porte des Alpes ! Voir programmation culturelle : [[https://www.univ-lyon2.fr/mumo/eleutheria-retour-a-la-liberte](https://www.univ-lyon2.fr/mumo/eleutheria-retour-a-la-liberte)](https://www.univ-lyon2.fr/mumo/eleutheria-retour-a-la-liberte) Thème Antiquité, Grèce, histoire, sculpture

L’exposition Eleutheria c’est un parcours de visite composé de 5 thématiques : les grands antiques romains, le moulage et ses techniques, images du pouvoir, représentations du corps, galerie médiévale

