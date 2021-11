Lyon Musée des Moulages de l'Université Lumière Lyon 2 Métropole de Lyon Eleutheria (Liberté)! Musée des Moulages de l’Université Lumière Lyon 2 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Musée des Moulages de l’Université Lumière Lyon 2, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

De 17h à 18h samedi 22 janvier 2022, venez écouter des textes antiques lus par des étudiants en Humanités au cœur du musée, entourés de statues de dieux, déesses, héros et humains aux destins capricieux. Des étudiants de l’Université vous narrent des histoires antiques au sein de notre exposition Eeutheria! Musée des Moulages de l’Université Lumière Lyon 2 87 cours Gambetta 69003 Lyon Lyon Préfecture Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00

