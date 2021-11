Elephant Man Biarritz, 28 janvier 2022, Biarritz.

Elephant Man Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

2022-01-28 20:30:00 – 2022-01-28 Colisée 11 avenue Sarasate

Biarritz 64200

Londres 1884. L’engouement de la population pour les monstres est à son apogée. Le plus célèbre d’entre eux est sans doute Joseph Merrick, alias Elephant Man, exhibé comme une bête dans les foires pour ses difformités incroyables. Sa rencontre avec le docteur Treves, éminent professeur à l’université de médecine, va lui redonner la force de vivre, bouleverser les certitudes du docteur et changer le regard de toute la haute société. A l’encontre du film de David Lynch, ce spectacle, étonnamment positif, est un hymne à l’amour et à l’amitié entre les êtres, un éloge de la beauté de notre humanité dans toutes ses formes et ses différences.

D’Antoine Chalard.

Durée : 1h15

+33 5 59 22 44 66

Amis du theatre

Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

dernière mise à jour : 2021-10-27 par