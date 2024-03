ELENA NAGAPETYAN CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre, mercredi 27 novembre 2024.

Sur le chemin du succès, Elena s’occupe à mi-temps d’un mini-coloc en garde partagée et vous emmène dans ses aventures de mère presque parfaite.Son approche unique entre provoca0on, tendresse et réalisme fait un bien fou et vous déculpabilise ! En vous regardant droit dans les yeux Elena dit des choses que tout le monde pense tout bas. Le tout avec une pointe d’accent délicieux qui t’accroche l’oreille

Tarif : 32.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-11-27 à 20:30

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76