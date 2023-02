ELEMENTS OF FLOYD TRIBUTE PINK FLOYD LE GRILLEN, 29 avril 2023, COLMAR.

ELEMENTS OF FLOYD TRIBUTE PINK FLOYD LE GRILLEN. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Ouverture des portes : 19h45 Gratuit pour les moins de 14 an(s) Les huit musiciens d’ELEMENTS OF FLOYD emmènent le public dans un voyage musical et visuel « Floydien », déclare le guitariste Alexander MARZAHN. Le public peut s’attendre à des sons grandioses, des rythmes tranchants, des passages vocaux fragiles, des effets sonores fidèles à l’original et des projections vidéo (un écran circulaire dans le style de la tournée “Pulse”) garantissant une plongée totale dans l’univers de PINK FLOYD. Musicalement, l’accent est mis sur les albums tels que : The Dark Side of the Moon, The Wall, Wish you were here, A Momentary Lapse of Reason et The Division Bell … Ouverture des portes : 19h45 ELEMENTS OF FLOYD : 20h30

Votre billet est ici

LE GRILLEN COLMAR 19 rue des Jardins Haut-Rhin

Ouverture des portes : 19h45 Gratuit pour les moins de 14 an(s)

Les huit musiciens d’ELEMENTS OF FLOYD emmènent le public dans un voyage musical et visuel « Floydien », déclare le guitariste Alexander MARZAHN. Le public peut s’attendre à des sons grandioses, des rythmes tranchants, des passages vocaux fragiles, des effets sonores fidèles à l’original et des projections vidéo (un écran circulaire dans le style de la tournée “Pulse”) garantissant une plongée totale dans l’univers de PINK FLOYD. Musicalement, l’accent est mis sur les albums tels que : The Dark Side of the Moon, The Wall, Wish you were here, A Momentary Lapse of Reason et The Division Bell …

Ouverture des portes : 19h45

ELEMENTS OF FLOYD : 20h30

.21.0 EUR21.0.

Votre billet est ici