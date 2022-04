Eléments de langage : atelier de création sonore numérique Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Eléments de langage : atelier de création sonore numérique Médiathèque musicale de Paris (MMP), 23 avril 2022, Paris. Une expérimentation sonore inédite, à découvrir dans le cadre du Festival NUMOK 2022 concocté par les bibliothèques de la Ville de Paris. Evénement NUMOK / TUMO / Médiathèque musicale de Paris

Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 15h00 à 17h30

gratuit Envoyé un mail à tumo.paris4@forumdesimages.fr Un événement très spécial se prépare à la Médiathèque musicale de Paris… Venez assister à une session studio originale dans la salle des Archives ! Les jeunes étudiant-es de TUMO Paris 4 – L’école du climat, viendront jouer de leurs instruments en matériaux recyclés, pendant que les étudiant-es de TUMO Paris 1 – L’école de la création numérique les enregistreront et les mixeront en live. Vous avez, vous aussi, fabriqué un instrument en matériaux recyclés ? Apportez le et venez participer ! Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

Contact : https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ 01 55 80 75 30 tumo.paris4@forumdesimages.fr https://fr-fr.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://twitter.com/MmpParis

NUMOK 2022 Forum des images

