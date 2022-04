Élément Terre mon cher Célestin – Jean-Claude Gengembre & Lucas Henri Aix-en-Provence, 23 avril 2022, Aix-en-Provence.

Élément Terre mon cher Célestin – Jean-Claude Gengembre & Lucas Henri Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-04-23 – 2022-04-23 Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

11 22 “En général, les adultes ne me croient pas parce qu’ils ne croient que ce qu’ils voient. Et souvent, ils ne regardent pas… ils n’ont pas le temps !” Alors, prenez le temps d’écouter et voir l’histoire loufoque et poétique d’un créateur de musique de la nature, contée dans un film plein de malice par le regretté Michel Robin et interprétée par deux musiciens pleins de talent.



Avec timbales, mandoline, marimba ou vibraphone, Jean-Claude Gengembre et Lucas Henri, tous les deux membres du prestigieux Orchestre Philharmonique de Radio France, recréent les sons de la Terre et incarnent, avec facétie, les personnages imaginés par Floriane Bonanni.



● Texte, mise en scène, réalisation images : Floriane Bonanni

● Compositions originales et arrangements : Jean Claude Gengembre et Lucas Henri

● Narrateur : Michel Robin

● Lumières : David Ménard.

Une fable tendre qui vous reconnecte, en rêve et en musique, avec le monde !

