### **Opéra de Richard Strauss : Elektra** Livret de Hugo von Hofmannsthal d’après la tragédie homonyme de Sophocle Créé à 1909 à Dresde Coproduction avec le Deutsche Oper am Rhein Dernière fois au Grand Théâtre de Genève en 2010 Électre est la fille d’Agamemnon et de Clytemnestre, roi et reine de Mycènes. Pour venger le sacrifice d’Iphigénie, sœur d’Électre, la reine assassine le roi revenu victorieux de Troie. Le meurtre vengeur d’Agamemnon appelle son propre fils à la vengeance à son tour. Oreste, revenu d’exil et prêt à l’acte, pénètre aussitôt le palais. Électre lui tient la porte danse et à l’intérieur du palais s’accomplit le meurtre de la mère et de son amant. Après une danse folle, Électre s’effondre d’épuisement : le destin de la jeune femme est consumé. Les rouages de la vengeance sont mis en mouvement par un machiniste de théâtre furieux : Ulrich Rasche. Devenu un metteur en scène culte par ses productions visuelles et rituelles hors du commun, il vient pour la première fois à l’opéra avec un palais géant de fer, mi-tour de prison mi-machine d’exécution. Pour ce monde de violence et de vengeance qui tourne fou, Richard Strauss submerge ses auditeurs de masses sonores, tantôt frénétiquement romantiques, tantôt sauvagement expressionnistes. Direction musicale : Jonathan Nott Mise en scène et scénographie : Ulrich Rasche Costumes Sara Schwartz et Romy : Springsguth Lumières : Michael Bauer Collaboration à la mise en scène : Dennis Krauss Chorégraphie : Jonathan Heck, Yannik Stöbener, Justus Pfankuch Dramaturgie : Stephan Müller Direction des chœurs : Alan Woodbridge **Chœur du Grand Théâtre de Genève** **Orchestre de la Suisse Romande** Avec les soutiens de MADAME BRIGITTE LESCURE GÉNÉREUX DONATEUR CONSEILLÉ PAR CARIGEST SA

