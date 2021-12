ELEKTRA | Le Combat, les Rêves et la Vengeance Autre lieu, 26 mars 2022, Genève.

du samedi 26 mars 2022 au dimanche 3 avril 2022 à Autre lieu

C’est en plein cœur de la mythologie grecque que l’acteur et metteur en scène Alexandre Païta nous emmène avec cette pièce Elektra de Hugo Von Hofmannsthal d’après Sophocle. La vengeance d’une fille et de son frère sur leur mère et beau-père, assassins de leur père Agamemnon. C’est la peine, la haine, l’hystérie et la douleur qui les entraîneront sur la pente glissante de la vengeance. Depuis sa création, la mythologie a inspiré autant d’auteurs que de metteurs en scène, de poètes ou encore de philosophes. C’est une pièce sur un désir de vengeance sur cette mère indigne incapable d’aimer ses enfants sans les haïr autant. C’est aussi une pièce sur l’autorité et le pouvoir. Freud, Sartre, et Hugo Von Hofmannsthal ont pris ces histoires de la mythologie grecque pour comprendre l’âme humaine et en faire un portrait de leurs crimes les plus absurdes. Bien plus qu’une simple pièce, c’est un pan entier de notre culture et de nos mœurs que Sophocle dépeint ici. Mais c’est avec plus de poésie, chère à Alexandre Païta qu‘ Hugo Von Hofmannsthal s’est découvert à lui. De la violence de la vie à la poésie scénique. E lectre, privée de son père par sa propre mère attend impatiemment le retour de son frère Oreste qu’elle avait envoyé ailleurs, alors enfant, pour le mettre en sécurité. Ils correspondent afin de planifier leur vengeance et cela fait bien des années qu’ils ne se sont pas vus. Ainsi, alors qu’Oreste lui-même, après avoir fait croire à tout le peuple qu’il était mort lors d’une course de chars, arrive devant Electre, qui est incapable de le reconnaître et fond en larmes sur l’urne contenant les cendres de son père. Elle est en proie au plus profond désespoir. Mais alors que tout semble perdu, Oreste se découvre à elle et lui fait part de son plan de vengeance. La mort est partout, l’honneur, l’horreur, l’hystérie. Avec cette pièce, Alexandre Païta prolonge sa réflexion sur la solitude et l’honneur en exposant à la lumière crue les antagonismes thématiques qui lui sont chers : oppression sociale et révolte, autorité et liberté, passion et morale. Dans sa mise en scène, Alexandre Païta attise la puissance explosive des passions à travers l’interprétation tendue de ses acteurs et actrices et l’immersion totale du spectateur dans l’intimité forcée et étouffante imaginée par l’auteur. Distribution : Morgane Lerena Lopez, Elektre Pat Lagadji, Clytemnestre Nuria Chollet, Chrysothémis Antonio Gomez, Oreste Magali Danemark Bruno Galati Carla Gabbi Francesca Cannonne Alberto Defferrard Création décors : Marie-Camille Courvoisier Création lumière: Rene Donzé Régie : Aurelien Gattegno Mise en scène : Alexandre Païta

Etudiants CHF 20.- Avs CHF 25.- Plein tarif CHF 30.-

Après Tchekhov, Anouilh et Lorca notre compagnie a choisi de présenter une des œuvres phares de Hugo Von Hofmannsthal et source d’inspiration des opéras de Richard Strauss.

