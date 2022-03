Élégance SBK glamour Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vente snacking sur place (sandwich, pizza,…). L’association FREE DANSE et Gordon kizz organise la seconde édition élégance sbk de martigues / Soirée SBK (Kizomba Bachacha Salsa) avec DJ Fafa. freedanse@gmail.com +33 6 18 13 54 65 https://www.freedanse.com/ 20h-21h : Cours de salsa avec Yosniel.

