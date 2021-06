Élégance romantique Salle Polyvalente, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Anstaing.

Élégance romantique

Salle Polyvalente, le samedi 11 septembre à 20:00

**Élégance romantique** ———————– Stravinsky d’abord et ses _Danses concertantes_ composées à Hollywood entre 1941 et 1942 alors que le compositeur, fuyant l’Europe et la Seconde Guerre mondiale, arrive à peine aux Etats-Unis. La partition, construite en cinq parties, est donnée pour un orchestre seul en 1942. Elle est ensuite reprise en 1944 pour le Ballet russe de Monte-Carlo dans une chorégraphie de George Balanchine. Le grand Mozart, enfin, avec sa _Symphonie n°38_ en ré majeur dite “_Prague_” composée en 1786, alors qu’il est au sommet de son art. On dit qu’il donna son nom à son œuvre, en guise de remerciement à la capitale Bohémienne, dont le public a toujours porté le compositeur dans son cœur. Mozart y emporta avec lui cette symphonie inédite (probablement écrite plusieurs mois plus tôt) lorsqu’il dut s’y rendre pour les répétitions de Don Giovanni et des Noces de Figaro. **Programme :** W. A. MOZART Symphonie n°38 « Prague » I. STRAVINSKY Danses concertantes **Orchestre National de Lille** **Direction** : Anna Rakitina cheffe d’orchestre, assistante du Boston Symphony Orchestra **Durée du concert :** 1 heure sans entracte

Tarif : 5 euros, gratuit -11 ans ; Réservations : 03 20 41 25 07 et secretariat@mairie-anstaing.fr

Deux compositeurs pour ce programme rempli de fraîcheur

Salle Polyvalente 7 rue Marie Curie Anstaing Anstaing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:00:00 2021-09-11T21:00:00