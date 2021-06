Élégance romantique Eglise Saint Quentin, 15 septembre 2021-15 septembre 2021, Épinal.

Élégance romantique

Eglise Saint Quentin, le mercredi 15 septembre à 20:00

**Élégance romantique** ———————– Stravinsky d’abord et ses _Danses concertantes_ composées à Hollywood entre 1941 et 1942 alors que le compositeur, fuyant l’Europe et la Seconde Guerre mondiale, arrive à peine aux Etats-Unis. La partition, construite en cinq parties, est donnée pour un orchestre seul en 1942. Elle est ensuite reprise en 1944 pour le Ballet russe de Monte-Carlo dans une chorégraphie de George Balanchine. Le grand Mozart, enfin, avec sa _Symphonie n°38_ en ré majeur dite “_Prague_” composée en 1786, alors qu’il est au sommet de son art. On dit qu’il donna son nom à son œuvre, en guise de remerciement à la capitale Bohémienne, dont le public a toujours porté le compositeur dans son cœur. Mozart y emporta avec lui cette symphonie inédite (probablement écrite plusieurs mois plus tôt) lorsqu’il dut s’y rendre pour les répétitions de Don Giovanni et des Noces de Figaro. **Programme :** W. A. MOZART Symphonie n°38 « Prague » I. STRAVINSKY Danses concertantes **Orchestre National de Lille** **Direction :** Anna Rakitina cheffe d’orchestre, assistante du Boston Symphony Orchestra **Durée du concert :** 1 heure sans entracte

Tarif : 5€ / gratuit pour les enfants de moins de 14 ans ; Réservation en mairie le mercredi de 15h à 17h, le samedi de 10h à 12h à partir du 14 avril 2021

Deux compositeurs pour ce programme rempli de fraîcheur

Eglise Saint Quentin Rue Jean Jaurès, Bauvin Épinal Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T20:00:00 2021-09-15T21:00:00