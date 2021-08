Elefante – concert La Pie Muette – bar restaurant, 13 octobre 2021, Chantepie.

Cette année encore Chantepie participe à l’incontournable festival du Grand Soufflet, qui se déroulera du 6 au 16 octobre dans plus d’une cinquantaine de lieux en Ille-et-Vilaine. Et pour sa 26e édition le Grand Soufflet bouscule les codes et embrasse fièrement son identité « musiques populaires du monde » ! Duo de bossa à la Pie Muette —————————- **Mercredi 13 octobre à 19h30 – Gratuit** Avec le duo accoustique Elefante, pour un voyage du Choro au Samba et à la Bossa Nova, de Cartola à Guinga, de l’âge d’or des années 30 à aujourd’hui. Et aussi ——– Deux autres rendez-vous Grand Soufflet à Chantepie, à ne pas manquer : * [Djusu](https://chantepie.fr/blog/event/djusu-concert/) – concert le 8 octobre à 20h30 au complexe des Deux-Ruisseaux – 8€/6€ * [Projection de courts-métrages et concert](https://chantepie.fr/blog/event/projections-et-concert-en-famille/) en famille le 9 octobre à 11h au complexe des Deux-Ruisseaux – gratuit

