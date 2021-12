Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Electrostatique Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accessible à partir de 11 ans. Les phénomènes électrostatiques sont nombreux dans la vie de tous les jours : petite étincelle en descendant de la voiture, foudre, mais aussi de nombreux autres exemples. A très petite échelle, les forces électrostatiques sont en oeuvre au cœur de la matière. L’exposé se propose d’étudier les forces électrostatiques à l’aide de nombreuses expériences, la plupart réalisée à l’aide d’une machine haute tension délivrant 100 000 volts. Influence et influence totale, ionisation, effet de pointe, condensateurs… sont au programme. 11 ans et + Présentation de nombreuses expériences d’électrostatique à l’aide d’une machine délivrant 100kV. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

2021-11-27T10:20:00 2021-11-27T11:20:00;2021-11-27T10:20:00 2021-11-27T11:20:00;2021-12-04T10:20:00 2021-12-04T11:20:00;2021-12-04T10:20:00 2021-12-04T11:20:00;2021-12-05T10:20:00 2021-12-05T11:20:00;2021-12-05T10:20:00 2021-12-05T11:20:00

