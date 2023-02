Electronic Subculture présente Anastasia Kristensen, Shifted & Jason Case Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Marseille 3e Arrondissement EUR 9 15 Le 10 mars prochain, la série d’événements Electronic Subculture entame son tour de l’Europe par la cité phocéenne : Marseille.

C’est dans notre club iconique que Electronic Subculture fait son premier arrêt pour 3 sets Techno, intégralement filmés.

À l’affiche, on retrouve l’artiste danoise Anastasia Kristensen accompagnée par le DJ et producteur anglais Shifted et ainsi que Jason Case représentant le maillot bleu et blanc. Emilie Billaud Marseille 3e Arrondissement

