2023-03-17 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-17 03:00:00 03:00:00

Savoie Le festival de musique électronique des Arcs est de retour, venez danser boots ou baskets aux pieds sur la musique de Djs alliant disco, musique du monde, house et techno ainsi que des performances live hip hop et rock ! Centre Bernard Taillefer Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice

