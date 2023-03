ELECTRONIC PEAK FESTIVAL – ARC 2000 Place de la patinoire Bourg-Saint-Maurice Catégories d’Évènement: Bourg-Saint-Maurice

L'Electronic Peak Festival



House, disco, afro ou techno, retrouver-nous sur ce festival qui rassemble plus de vingt artistes aux univers propres et variés ! Place de la patinoire Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

