Electronic Meeting – Eve Dahan & L’Atomiste invitent Lö Pagani Le Chapiteau, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Marseille.

Electronic Meeting – Eve Dahan & L’Atomiste invitent Lö Pagani

Le Chapiteau, le vendredi 23 juillet à 18:00

Un vendredi Techno ? C’est au programme du Chapiteau ! Et là, on ne se moque pas de vous ! Trois DJ partagent la scène avec un cocktail sonore à la fois rude et tendre. LINE UP : Eve Dahan & L’Atomiste (Electronic Meeting / Marseille) DJ Set b2b House / Techno / Musiques Electroniques… Originaire de Marseille, Electronic Meeting est un duo composé d’Eve Dahan et L’Atomiste. Projet où les univers de chacun se mélangent pendant un back to back sans limite autour de la musique électronique. Inclassables et toujours dancefloors, leurs prestations sont à chaque fois un voyage vers de nouveaux horizons musicaux. Avec des invité.es ou en tête à tête, le résultat est le même : 100 % improvisation, partage, groove et énergie ! Présent depuis 4 ans sur les scènes du sud de la France, on peut également les retrouver en résidence tous les mois sur Cave Carli Radio. [https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting/](https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting/) [https://www.friskyradio.com/…/eve-dahan-latomiste-ft-mz](https://www.friskyradio.com/…/eve-dahan-latomiste-ft-mz)… [https://www.di.fm/shows/minimal-madness/episodes/049](https://www.di.fm/shows/minimal-madness/episodes/049) [https://www.facebook.com/Electronic.Meeting.Eve.Dahan.L.Atomiste](https://www.facebook.com/Electronic.Meeting.Eve.Dahan.L.Atomiste) ► Eve Dahan (Beatitude) [https://soundcloud.com/eve-dahan](https://soundcloud.com/eve-dahan) [https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ](https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ) ► L’Atomiste (Ambassade Audio) [https://www.mixcloud.com/L_Atomiste/](https://www.mixcloud.com/L_Atomiste/) [https://www.facebook.com/L.Atomiste](https://www.facebook.com/L.Atomiste) Lö Pagani Amoureux invétéré et défenseur des musiques électroniques, Lö Pagani est un artiste du Sud de la France, issu de la scène électronique underground, influencé par la vague des années 90 dont il est originaire. Maîtrisant totalement son sujet il est l’auteur d’un son Techno pur sans concession, avec un sens du groove dont lui seul a le secret. Inspiré par des artistes comme Dave Clarke, Jeff Mills, ses prestations sont à chaque fois une véritable performance. Lö Pagani est également connu pour son engagement dans de nombreuses causes, il intègre Donate Music en janvier 2018 et est également co-fondateur des Pimousses Party, Serial Ravers et du collectif Syndröme. [https://www.mixcloud.com/l%C3%B6-pagani/](https://www.mixcloud.com/l%C3%B6-pagani/) [https://www.facebook.com/lopagani/](https://www.facebook.com/lopagani/) Le set s’arrête à 01h30 . Le Chapiteau ferme à 02h00. — RESERVATION OBLIGATOIRE ! EARLY : 6€ + frais de loc NORMAL : 8€ + frais de loc BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/k6usn993](https://tinyurl.com/k6usn993) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 11 ans : – Certificat complet de vaccination (2 semaines après 2ème injection pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca // 4 semaines après Johnson & Johnson // 2 semaines après l’injection pour les personnes ayant eu le Covid ) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Test positif certifiant le rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

6,59 / 8,59€

♫ELECTRO♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T18:00:00 2021-07-23T02:00:00