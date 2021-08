Electron Summer @ la Renfile Tourbillon // E-21 Autre lieu, 28 août 2021, Genève.

Electron Summer @ la Renfile Tourbillon // E-21

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Autre lieu

[http://www.electronfestival.ch/summer](http://www.electronfestival.ch/summer)tion inédite, le festival investit les nouveaux locaux de la Renfile à Plan-les-Ouates et propose un programme pluriel original mêlant live, performances et DJ sets… Summer’s never been so vintage. Line-up Clubbing ▶️ DEETRON ▶️ MONKEY SAFARI (D) ▶️ DJ REAS Live & perfomances ▶️ KEUMART ▶️ MISS CARPONE ▶️ OBAYA BATUCADA ▶️ SCHNAUTZI Ça se passe ici et maintenant. Alors… ? www.electronfestival.ch/summer

De 17h à 21h : entrée libre – Dès 21h : 10 CHF

Pour le 3ème volet de la saga, Electron rembobine la cassette de ton magnétoscope et t’invite à voyager dans le temps en compagnie du CSP. Summer’s never been so vintage… Live, performances DJ sets

Autre lieu Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T17:30:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T03:00:00