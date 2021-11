Electron 360° Club Experience Palladium, 3 décembre 2021, Genève.

Electron 360° Club Experience

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Palladium

Quatrième et dernière étape de cette édition 2021, ELECTRON CLUB scelle le retour franc et total du festival sur le devant de la scène musicale et sur le dancefloor, avec une affiche généreuse en live et DJ sets au Palladium et au PTR de l’Usine, ainsi que la promesse d’une expérience clubbing à 360° hors du commun ! Le chemin qui mène au dancefloor peut parfois prendre du temps. Après une séquence exposition en avril, un volet intimiste à l’aveugle en juin et un rendez-vous électronique cet été, c’est enfin le moment de se réapproprier ce qui nous revient de droit : le club. Et pas n’importe lequel ! Electron réinvestit le Palladium avec une installation immersive à 360° pour vous plonger encore un peu plus profondément dans la culture clubbing qui forge son ADN. Plus d’infos sur le [site web du festival Electron](http://www.electronfestival.ch/club) Alors, envie de perdre à nouveau la tête à Electron? Réserve ton billet! VENDREDI 3 DECEMBRE ************************* PTR: ▶️ ZOMBIE ZOMBIE ▶️ LA JUNGLE ▶️ NAKED IN ENGLISH CLASS PALLADIUM: ▶️ ANNA ▶️ PAULA TEMPLE ▶️ VRIL (live) ▶️ OKTET b2b GISELH SAMEDI 4 DECEMBRE *********************** PALLADIUM: ▶️ AGORIA ▶️ RECONDITE (live) ▶️ KONSTANTIN SIBOLD ▶️ MAAYAN NIDAM ▶️ GARANCE b2b DISOUL [www.electronfestival.ch/club](http://www.electronfestival.ch/club)

De CHF 22.- à CHF 54.-

Palladium Rue du Stand 3BIS, 1204 Genève Genève



