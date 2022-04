ELECTRODARK – DARK ENTRIES – TOTALE USINE Post Tenebras Rock Genève Catégorie d’évènement: Genève

ELECTRODARK – DARK ENTRIES – TOTALE USINE —————————————– Une soirée totale dans plusieurs salles de L’Usine / Genève, avec PTR, Le Zoo, La Makhno & Urgence Disk, … Styles : synth-rock, electro-punk, dark-wave, … LIVE @ PTR dès 21h —————— ### BRYAN’S MAGIC TEARS (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/bryansmagictears) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=K9LLevxKBPo&ab_channel=BornBadRecords) L’étoile montante de l’indie rock en France, fleuron du label Born Bad Records, dans l’esprit Manchester 90’s ### BRACCO (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/LaBraque) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=bsYH-Pso8gk&ab_channel=LeTurcMecanique) Duo guitare-synthé-batterie parisien, fortement inspiré par Suicide, la club-music sombre et le rock transcendantal. ### RASKOLNIKOV (CH) [Facebook](https://www.facebook.com/raskolnikov.band) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=iciWONrSf1c&ab_channel=RaskolnikovOfficial) Groupe de cold-wave/post punk franco-suisse formé à Genève 2015, ils s’inspirent de groupes comme Bauhaus et Killing Joke. LIVE @ LE ZOO dès minuit ———————— ### BAK XIII (CH) [Facebook](https://www.facebook.com/BAK.XIII.official) ### DENUIT (F) [Facebook](https://www.facebook.com/Denuit.band) | [Youtube](https://www.youtube.com/c/DenuitBand) | [website](https://denuit.band/) ### Dj-Sets Injuste & Malin (post punk-new wave) Herr Liebe (New Wave – EBM – Dark Wave) [Soundcloud](https://soundcloud.com/herrliebe) Performances – Olibrius Shows (body-art-suspensions) LIVE @ LA MAKHNO dès minuit ————————— ### HANEKE TWINS (CH) [Facebook](https://www.facebook.com/haneketwins) Post-Punk ### VENIN CARMIN (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/venincarmin) Dark Wave Pop ### MAUDITE (GVA) [Soundcloud](https://soundcloud.com/maud-pollien) Dj set dark wave post punk

Prélocs : 22.- Dès 1h : 15.- Dès 2h : 10.-

