Dans le cadre du festival ElectroChic, le groupe Medium Douce propose des ateliers d’initiation à la musique électronique pour les enfants de 9 à 11 ans, le samedi 19 mars à 14h et 16h. Déroulé : présentation des machines et du dispositif de modification du son (parcours électrique du son) et pratique. Les enfants alternent entre la modification du son des synthétiseurs et le lancement des boucles électroniques. Inscription gratuite auprès de l’Atelier numérique de Versailles : 01 30 97 28 97.

Entrée libre sur réservation

Dans le cadre du festival Electrochic, le groupe Medium Douce propose des ateliers d'initiation à la musique électronique pour les enfants de 9 à 11 ans. Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles

