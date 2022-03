Electrochic 25 de la Vallée, 11 mars 2022, Chaville.

Electrochic

25 de la Vallée, le vendredi 11 mars à 20:00

### **Acid Arab Dj Set** Avec son irrésistible mélange de musique électronique puissante et de sonorités arabes et moyen-orientales, le groupe parisien a enflammé les scènes et conquis les publics français et internationaux suite à la parution de son premier album Musique de France (2016). Dans son nouvel opus Jdid (nouveau, neuf en arabe), paru en octobre 2019, Acid Arab amplifie le dialogue entre les rives Nord, Sud & Est de la Méditerranée (la rive Nord s’étendant, dans le cas présent, aux berges de la Tamise, de la Spree et de l’Hudson…). ### **Hyperactive Leslie** Et si, pour les musiciens du dancefloor, le moment était arrivé de reconquérir, sur scène, le geste instrumental ? Et si l’on pouvait faire rêver les auditeurs ou danser les foules, non plus à l’aide de deux platines, un ordinateur, un synthé ou une boîte à rythmes, mais à l’aide d’un instrument organique et vivant, obéissant aux gestes précis d’un musicien ? C’est l’ambition et l’inspiration du nouveau projet solo du percussionniste et batteur, Antonin Leymarie. Sous le pseudonyme de Hyperactive Leslie, le musicien français explore une forme singulière de musique ouverte et rythmique, à mi-chemin entre l’acoustique et l’électronique, inspirée à la fois par la techno minimale, le jazz, les musiques traditionnelles et par les percussions de l’Afrique de l’ouest. « Avec ce nouveau projet musical » dit-il, « c’est comme si je devenais moi-même le séquenceur, comme si je remplaçais le cerveau de la boîte à rythmes ». ### **Chien méchant** Le duo de musiciens professionnels, amis depuis le lycée, dégage une énergie unique dans leurs prestations, sur des productions électroniques qui mélangent de manière explosive les codes de l’électro, du jazz et du rock psyché. La palette est large, pouvant rappeler aussi bien Justice, Todd Terje, que Snarky Puppy ou Pink Floyd, le tout sur des textes en Français et en Anglais, parlés, chantés, vocodés, pitchés. Ils livrent des compositions riches, souvent dansantes, parfois planantes, dans un format de live claviers/batterie ultra-énergétique.

tarifs 12€ à 18€

Climats le projet illustré d’Acid Arab – Hyperactive Leslie un mélange électronique et acoustique – Chien Méchant avec leurs électro jazz-rock

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T23:00:00