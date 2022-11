Electro trépidante La Gaîté Lyrique, 27 novembre 2022, Paris.

Le dimanche 04 décembre 2022

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 27 novembre 2022

de 16h00 à 17h30

. payant

Enfants à partir de 8 ans. Les adultes accompagnants n’ont pas besoin de billet.

Pour lever le voile sur les mystères de la musique électronique, Capitaine futur invite à s’y plonger en famille !

Capitaine futur entre dans un vortex ludo-cosmique de création de rythmes, d’enregistrement de sons magiques et autres mélodies électro-géniales… Avec l’atelier Electro trépidante, la Gaîté Lyrique propose de découvrir de façon ludique la composition électronique à l’aide d’applications musicales sur tablette. Grâce aux explications et démonstrations de Ben Vedren, les enfants se familiarisent avec les sonorités, les notions musicales et les outils de composition pour s’amuser à créer leurs propres rythmiques, tonalités, mélodies et autres effets. Le tout est pensé dans un esprit de groupe, pour partager le plaisir de la musique et repartir avec des morceaux dignes des meilleurs clubs !

Ben Vedren

Artiste singulier et multitâche de la scène électronique française, Ben Vedren rayonne avec ses productions musicales en studio autant qu’avec ses performances live et ses DJ sets. Il est notamment cofondateur du label de musique électronique Reduce Records et anciennement artiste résident du mythique club Concrete à Paris.

Capitaine futur

Capitaine futur, personnage fictionnel de la Gaîté Lyrique, accompagne les enfants vers la découverte, l’apprentissage et la pratique de nouveaux imaginaires. Les cultures post-Internet et l’omniprésence du numérique ont modélisé de nouvelles façons d’envisager l’avenir. C’est pourquoi Capitaine futur donne le pouvoir aux enfants d’agir sur le monde et d’inventer d’autres histoires, grâce, notamment, à la prise en main des outils numériques et à la force du récit. Cette saison, direction l’Entr’espace, territoire imaginaire jalonné d’aventures et de spectacles trépi-dansants, d’ateliers de brico-labo-ration, d’histoires fabuleuses et de figures animées à inventer en famille !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://billetterie.gaite-lyrique.net/electro-trepidante-atelier-enfant-css5-gaitelyriquemob-pg51-ei856151.html https://gaite-lyrique.net/evenement/electro-trepidante

