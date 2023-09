Électro-Odyssée : Ryoji Ikeda Ircam Paris, 20 mars 2024, Paris.

Du mercredi 20 mars 2024 au jeudi 21 mars 2024 :

mercredi, jeudi

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 22 €

Tarif réduit : 18 €

Carte Ircam : 14 €

Pass Jeune : 10 €

Dans cette soirée conçue avec le festival Sonic Protest, l’artiste japonais Ryoji Ikeda installe à l’Espace de projection son live set.

Artiste sonore et visuel mondialement reconnu, Ikeda a intégré très rapidement le collectif Dumb Type et a créé le label CCI Recording. Salué par Ars Electronica en 2001, Ikeda a investi en solo les scènes électroniques mais aussi muséales pour des installations mémorables au Centre Pompidou, au ZKM, au Museum of Contemporary of Tokyo, au Armory Park Avenue, dans un style minimal, grandiose et millimétré très reconnaissable.

En première partie Ash Fure pour sa performance ANIMAL, jouant de la synesthésie audiovisuelle, et le duo Lise Barkas-Yann Leguay : fusion, troubles et battements entre vielle à roue et électronique.

Ircam 1 place Igor Stravinsky 75004 Paris

Contact : https://www.ircam.fr/agenda/electro-odyssee-ryoji-ikeda/detail +33144781240 billetterie@ircam.fr https://ircam-billetterie.mapado.com/event/271329-electro-odyssee-ikeda-fure

© DR Ryoki Ikeda