Électro-Odyssée : Murcof/Simon Geilfus Ircam Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Électro-Odyssée : Murcof/Simon Geilfus Ircam Paris, 30 novembre 2023, Paris. Du jeudi 30 novembre 2023 au vendredi 01 décembre 2023 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif plein : 22 €

Tarif réduit : 18 €

Carte Ircam : 14 €

Pass Jeune : 10 € Fernando Corona a signé, sous le nom de Murcof, une série d’albums phares, comme Martes, Utopia ou Cosmos : musique minimaliste, micropolyphonique et planante. Devenu Twin Color, Murcof, en compagnie de l’artiste visuel Simon Geilfus, réunit la vidéo et l’électronique, le sound design futuriste et la nostalgie d’une électronique pop attachée à la synthèse analogique. En insérant les codes du jeu vidéo dans un monde contemplatif, Twin Color offre aussi aux spectateurs la possibilité d’explorer un monde virtuel, le même environnement générant la musique et la vidéo. Un univers traversé par les fantômes de Caspar David Friedrich ou du photographe et peintre Beksinski. Pierre Carré réalisation informatique musicale Ircam Fernando Corona (aka Murcof)/Simon Geilfus Twin Color – création 2023 Ircam 1 place Igor Stravinsky 75004 Paris Contact : https://www.ircam.fr/agenda/electro-odyssee-murcofsimon-geilfus/detail +33144781240 billetterie@ircam.fr https://ircam-billetterie.mapado.com/event/270881-electro-odyssee-murcof-simon-geilfus

© Fernando Corona (aka Murcof) Twin Color Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Ircam Adresse 1 place Igor Stravinsky Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Ircam Paris latitude longitude 48.8591475140453,2.35138417098265

Ircam Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/