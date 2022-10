Electro-Noz Plestin-les-Grèves, 4 mars 2023, Plestin-les-Grèves. Electro-Noz

Après 3 années de silence, le grand Fest-Noz de Plestin renaît de ses cendres! Toujours aussi fermenent décidé à mettre en lumière la modernité de la musique bretonne, au programme de cette édition: SEIM, ARN et bien sûr notre illustre parrain, Denez Prigent avec son DENEZ TEKNOZ PROJEKT!… SEIM

(la sève), c’est l’énergie créatrice, l’essence même de nos traditions, ce souffle de vie qui nous réunit. Pour ce nouveau trio, Jonathan Dour réunit autour de lui deux collègues de ses précédents groupes: Marine Lavigne, chanteuse et auteure de EBEN , et Antonin Volson, percussionniste emblématique de Dour/Le Pottier Quartet.

La langue bretonne, les peaux et les cordes dialoguent entre elles, nous enracinent et nous transportent. ARN – Fest-noz électrique

Les orages peuvent se produire en toute saison, tant que les conditions d’instabilité et d’humidité de l’air sont présentes. C’est exactement ce qui se passe avec le quartet ARN’, nouveau venu dans la galaxie des groupes bretons défricheurs, créateur d’une réalité augmentée par les traitements sonores en direct. En une fraction de seconde, le typique couple de biniou-bombarde devient atypique, comme électrocuté par un bel orage, tandis que les danses du terroir sont traversées de décharges électriques et autres coups de tonnerre… DENEZ TEKNOZ PROJEKT « Une formule live fusion puissante, la transe du Kan-Ha-Diskan en parfaite harmonie avec celle de la Techno !!!

Une formation littéralement EXPLOSIVE réunissant quatre maîtres du genre : Denez au chant

