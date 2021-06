Martres-Tolosane L'instant Plaisir Haute-Garonne, Martres-Tolosane Electro DJ Mix – Oxyde B. L’instant Plaisir Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Martres-Tolosane

Electro DJ Mix – Oxyde B. L’instant Plaisir, 26 juin 2021-26 juin 2021, Martres-Tolosane. Electro DJ Mix – Oxyde B.

L’instant Plaisir, le samedi 26 juin à 19:30

L’Instant Plaisir vous propose une soirée Electro DJ Mix avec Oxyde B. Au programme : Tech house – DJ set, deep house mix Bresil-Cubain-Oriental, Techno RDV à l’Instant Plaisir en plein air le samedi 26 juin à partir de Restauration et boissons sur place.

Gratuit

Tech house – DJ set, deep house mix Bresil-Cubain-Oriental, Techno L’instant Plaisir Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T19:30:00 2021-06-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Martres-Tolosane Étiquettes évènement : Autres Lieu L'instant Plaisir Adresse Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane Ville Martres-Tolosane lieuville L'instant Plaisir Martres-Tolosane