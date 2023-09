Repair Café chez ÉLECTRO DÉPÔT – Toulon la Garde ELECTRO DEPOT Toulon La Garde La Garde Catégories d’Évènement: La Garde

Var Repair Café chez ÉLECTRO DÉPÔT – Toulon la Garde ELECTRO DEPOT Toulon La Garde La Garde, 20 octobre 2023, La Garde. Repair Café chez ÉLECTRO DÉPÔT – Toulon la Garde Vendredi 20 octobre, 10h00, 14h00 ELECTRO DEPOT Toulon La Garde Profitez d’un café pour échanger autour de la réparation !

Un sèche-cheveux en panne ? Un grille pain qui dysfonctionne ? C’est l’occasion d’amener ces objets qui traînent au fond du tiroir et qui ont besoin d’être réparés !

Les bénévoles du Repair Café sont là pour vous aider à diagnostiquer et à reparer vous-même cet appareil. ELECTRO DEPOT Toulon La Garde Avenue Robespierre 83130 La Garde La Garde 83130 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

