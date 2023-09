Repair Café par APF France handicap Somme au magasin Électro Dépôt de Longueau ELECTRO DEPOT Longueau Longueau Catégories d’Évènement: Longueau

Somme Repair Café par APF France handicap Somme au magasin Électro Dépôt de Longueau ELECTRO DEPOT Longueau Longueau, 21 octobre 2023, Longueau. Repair Café par APF France handicap Somme au magasin Électro Dépôt de Longueau Samedi 21 octobre, 10h00 ELECTRO DEPOT Longueau Repair Café chez ELECTRO DEPOT.

Venez réparer vos vieux appareils avec le Repair Café ! Profitez d’un café pour échanger autour de la réparation ! Un sèche-cheveux en panne ? Un micro-onde qui dysfonctionne ?

C’est l’occasion d’amener ces objets qui traînent au fond du tiroir et qui ont besoin d’être réparés ! Les bénévoles du Repair Café sont là pour vous aider à diagnostiquer et à reparer vous-même cet appareil. ELECTRO DEPOT Longueau Rue Claude Chappé 80330 Longueau Longueau 80330 Somme [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 07 23 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Longueau, Somme Autres Lieu ELECTRO DEPOT Longueau Adresse Rue Claude Chappé 80330 Longueau Ville Longueau Departement Somme Lieu Ville ELECTRO DEPOT Longueau Longueau latitude longitude 49.871025;2.369448

ELECTRO DEPOT Longueau Longueau Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longueau/