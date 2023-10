Repair Café chez ÉLECTRO DÉPÔT – Cambrai ELECTRO DEPOT Cambrai Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

Nord Repair Café chez ÉLECTRO DÉPÔT – Cambrai ELECTRO DEPOT Cambrai Cambrai, 21 octobre 2023, Cambrai. Repair Café chez ÉLECTRO DÉPÔT – Cambrai Samedi 21 octobre, 14h00 ELECTRO DEPOT Cambrai Profitez d’un café pour échanger autour de la réparation !

Un sèche-cheveux en panne ? Un micro-onde qui dysfonctionne ? C’est l’occasion d’amener ces objets qui traînent au fond du tiroir et qui ont besoin d’être réparés !

Les bénévoles du Repair Café sont là pour vous aider à diagnostiquer et à reparer vous-même cet appareil. ELECTRO DEPOT Cambrai 197 avenue de Valenciennes 59400 Cambrai Cambrai 59400 Quartier Victor Hugo Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

ELECTRO DEPOT Cambrai 197 avenue de Valenciennes 59400 Cambrai Cambrai 59400 Quartier Victor Hugo Nord Hauts-de-France

