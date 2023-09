Génér@tion repair à Électro Dépôt Cambrai ELECTRO DEPOT Cambrai Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

Nord Génér@tion repair à Électro Dépôt Cambrai ELECTRO DEPOT Cambrai Cambrai, 21 octobre 2023, Cambrai. Génér@tion repair à Électro Dépôt Cambrai Samedi 21 octobre, 14h00 ELECTRO DEPOT Cambrai Génér@tion repair et le Centre Social MosaÏK de Cambrai seront présents à Électro Dépot Cambrai pour promouvoir les Repairs Cafés et dénicher des bénévoles réparateurs. Réparation de petit électro ménager. ELECTRO DEPOT Cambrai 197 avenue de Valenciennes 59400 Cambrai Cambrai 59400 Quartier Victor Hugo Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cambrai, Nord Autres Lieu ELECTRO DEPOT Cambrai Adresse 197 avenue de Valenciennes 59400 Cambrai Ville Cambrai Departement Nord Lieu Ville ELECTRO DEPOT Cambrai Cambrai latitude longitude 50.184025;3.250304

ELECTRO DEPOT Cambrai Cambrai Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambrai/