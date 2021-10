Electro Deluxe Théâtre de la Colonne, 10 décembre 2021, Miramas.

Electro Deluxe

Théâtre de la Colonne, le vendredi 10 décembre à 20:30

Après les explorations « vintage », Electro Deluxe s’aventure en territoire inconnu : projeter leur musique dans un futur imaginé quelque part entre groove organique et émotions digitales. Jouant avec les frontières stylistiques, le projet « APOLLO » nous embarque dans un univers musical qui laisse entrevoir une nouvelle galaxie comme si le groove des années 70 rencontrait la french touch et l’électro d’aujourd’hui. Le son unique, pur et acoustique du groupe s’enrichit grâce à la chaleur des claviers tels le Juno et le Moog si chers à Euryhtmics ou Stevie Wonder, de la mythique boîte à rythmes Linndrum des débuts de Prince et du vocoder à la mode Daft Punk. Electro Deluxe a fait de la scène son terrain de prédilection où un public toujours plus nombreux vient communier dans une énergie explosive et communicative. Existe-t-il une salle en France dont la scène n’ait pas été gravée des passages incendiaires d’Electro Deluxe ? Des concerts qui se succèdent en flot continu. Longtemps cantonné aux festivals jazz, le groupe a depuis réussi à trouver l’accès d’évènements plus mainstream tels que le Printemps de Bourges, le Festival du Bout du Mondeou encore Solidays pour aller conquérir une audience encore plus large. En embarquant dans le vaisseau « APOLLO », de Electro Deluxe, vous allez naviguer entre l’ancrage terrestre d’un groove familier et l’inspiration céleste des audaces synthétiques pour finalement apercevoir ce que l’on peut appeler : un souvenir du futur. Une soirée Jazz des cinq continents avec la participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la commune de Miramas et le Théâtre La Colonne Scènes&Cinés, scène conventionnée art et territoire. James Copley : chant Jérémie Coke : basse Gaël Cadoux : claviers Arnaud Revaille : batterie Thomas Faure : saxophone

De 4 à 15€ en pré-vente

♫♫♫

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas Miramas Sulauze Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:30:00