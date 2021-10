ELECTRO DELUXE / RUBBERFANS Grand Théâtre des Cordeliers, 15 janvier 2022, Albi.

ELECTRO DELUXE / RUBBERFANS

Grand Théâtre des Cordeliers, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

**Rubberfans** Le génie musical de Bootsy Collins, bassiste funk avant-gardiste, chanteur et compositeur des années 70 et de son Rubber Band, revisité par les Rubberfans. L’envie de musiciens d’aujourd’hui, les bien nommés Rubberfans, de rendre hommage, presque un demi-siècle plus tard, à l’enregistrement mythique au Kentucky Exposition Center à Louisville, le 15 mars 1978. Rejouer avec respect ce live dément, c’est le pari auquel nous invite le groupe. Il ne s’agit pas de grimer à l’identique un son et un funk appartenant désormais à l’histoire musicale du siècle passé, mais de partager une musique incroyablement vivante pour nous faire vivre la puissance de la P-Funk en 2021. Un magnifique hommage pour rendre l’impossible possible ! **Electro Deluxe** Electro Deluxe, vingt ans d’existence et une énergie créative intacte, s’aventure avec jubilation en territoire inconnu. Se jouant des frontières stylistiques, entre groove organique et émotions digitales, le son unique du groupe s’enrichit grâce à la chaleur des claviers mythiques tels le Juno et le Moog si chers à Eurythmics et Stevie Wonder. Sans rien renier de ses fondamentaux, le groupe réussit l’alliance des époques et des courants musicaux. Le groupe oscille entre funk énergique et mélodies pop ciselées. Une rythmique implacable, des cuivres acérés et une voix unique, Electro Deluxe nous offre un concert comme un souvenir du futur et nous embarque dans un flux musical irrépressible entre héritage et modernité. French touch et électro d’aujourd’hui pour un son unique et intemporel ! **Autour du spectacle** Navette gratuite au départ d’Albi (sur inscription) **Distribution** RUBBERFANS Chant Charlie Chance / Saxophone Ferdinand Doumerc / Claviers Maya Cros, Bastien Andrieu / Guitare Gérald Gimenez / Basse Juan Kowalczewski / Batterie Tim Alcorn / Son Olivier Lapierre-Janon ELECTRO DELUXE Chant James Copley / Basse Jérémie Coke / Claviers Gaël Cadoux / Batterie Arnaud Renaville / Saxophone Thomas Faure / Trompette Alexis Bourguignon / Trombone Vincent Aubert

Électro Jazz | Funk

