le mercredi 9 février 2022 à 20:30

Électro mais pas trop, Electro Deluxe nous embarque, loin, très loin, dans sa galaxie funk peuplée de samples incandescents et de compos groovy qui font irrésistiblement bouger jusqu’à nos petits orteils. C’est pour fêter ses 20 ans qu’Electro Deluxe fait escale au Rocher. Ne dégagez surtout pas de la piste car l’atterrissage s’annonce renversant et terriblement dansant ! La scène, c’est le terrain de jeu préféré des membres d’équipage, chevaucheurs de comètes qui carburent à l’éruption solaire. Tel un Herbie Hancock ou un Stevie Wonder multipliés par funk et par cinq. Prince qui aurait épousé Daft Punk. Apollo, nouveau projet lancé en 2019, marque en effet un léger virage dans la trajectoire de l’astronef, visiblement décidé à découvrir de nouvelles galaxies. Etiqueté funk-jazz depuis ses débuts, le groupe met le cap sur l’électro façon French touch, sans renier les tonalités acoustiques qui ont fait son succès, ni renoncer jamais à un groove flamboyant à faire danser les étoiles. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 29€ / Plein tarif : 27€ / Tarif abonné : 24€

2022-02-09T20:30:00 2022-02-09T22:30:00

