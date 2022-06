Electro Deluxe fête ses 20 ans – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 1 décembre 2022, Carquefou.

2022-12-01

Horaire : 20:45 22:15

Gratuit : non 36 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Concert soul / funk / jazz / hip hop. Après 8 albums, une Victoire du jazz et des concerts dans le monde entier, le groupe nous invite à célébrer une longévité rarissime dans le paysage musical.Fondé en 2001, Electro Deluxe s’est fait connaître grâce à un son unique et original, cocktail survitaminé au croisement de la soul, du jazz et du funk. Depuis, sa rythmique implacable, sa section de cuivre explosive et son chanteur à la voix rauque et sensuelle n’ont cessé d’explorer les frontières musicales entre héritage et modernité. Et si la barbe de James Copley, leur crooner charismatique, a un peu blanchi, leur musique, elle, n’a pas pris une ride !Sillonnant les plus prestigieuses salles et festivals pour leur tournée des 20 ans, Électro Deluxe propose un répertoire puisé dans tous ses albums, des débuts à aujourd’hui. Un anniversaire à partager sur scène, le milieu naturel dans lequel le groupe donne toute sa mesure et marque les esprits. Chanteur : James CopleySaxophone : Thomas FaureBatterie : Arnaud RenavilleBasse : Jérémie CokeKeyboards – Claviers : Gaël CadouxTrompette : Alexis BourguignonTrombone : Vincent AubertChoristes : Crystal Night, Tanya Michelle, Loïca Künstlich Durée : 1h30

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr