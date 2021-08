ELECTRO DELUXE Cour du Château de Sully-sur-Loire, 4 septembre 2021, Sully-sur-Loire.

ELECTRO DELUXE

Cour du Château de Sully-sur-Loire, le samedi 4 septembre à 20:30

Pour son 6e album, Electro Deluxe s’aventure en territoire inconnu, quelque part entre groove organique et émotions digitales. Jouant avec les frontières stylistiques, Apollo nous emmène en direction des grands espaces, vers un univers musical nouveau. Comme si le groove des années 70 rencontrait la french touch et l’électro d’aujourd’hui. Le son unique du groupe s’enrichit grâce à la chaleur des claviers mythiques tels le Juno et le Moog si chers à Eurythmics et Stevie Wonder. Dans Right now, la mythique boîte à rythmes Linndrum des débuts de Prince côtoie la talk-box de Roger Troutman ; dans Sleepwalking, le vocodeur de Daft Punk dialogue avec le Fender Rhodes de Herbie Hancock. Après vingt ans d’existence et de concerts dans le monde entier, Electro Deluxe a voulu pousser au maximum l’exploration de nouveaux territoires sonores en jetant des ponts entre l’héritage musical d’hier et les sons d’aujourd’hui. **Avec :** Arnaud Renaville, batterie Jérémie Coke, basse Gael Cadoux, claviers Thomas Faure, saxophone Vincent Aubert, trombone Alexis Bourguignon, trompette James Copley, chant En accord avec Enzo Productions

TARIF A / Plein tarif : 25 € (demandeur d’emploi / RSA / PMR / Invalide de guerre / gpe de 12 personnes) / Tarif réduit : 12 € / Tarif jeune : 6 € (moins de 25/étudiant) // 3 Concerts à 1 personne : 57 € / 2 concerts à 2 personnes : 76 €

“APOLLO”

Cour du Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:00:00