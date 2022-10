Electro beers : Benedetto & Farina Acte 2 à My Beers Arles Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne Benedetto & Farina prennent le contrôle du MY BEERS à ARLES pour une soirée vibrante sous le signe de l’électro !

Ils sont plus que chaud, la soirée s’annonce cosmique!



Gros Sound System

Show Lights

Nouvelles Pressions

Ambiance Unique



On a hâte de revivre ce moment, un an après cette première édition! On prend les mêmes et on recommence. mybeers.arles@gmail.com +33 4 90 93 14 29 My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Arles

