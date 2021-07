Electro Alternativ 2021 : Louisahhh Live Band + BRUIT ≤ au Metronum ! Le Metronum, 16 septembre 2021, Toulouse.

Le Metronum, le jeudi 16 septembre à 20:00

**Louisahhh Live Band** ———————– [darkwave techno] “Dark, agressif, transgressif… Le single “Numb Undone” de [Louisahhh](https://www.instagram.com/Louisahhh/) plante le décor de son futur album The Practice of Freedom. Elle est l’une des figures féminines phares du paysage techno français. Son style bien à elle, sa voix particulière mêlant cris et soupirs nous donne toujours à écouter une techno sombre et parlée, aux accents punk bien maîtrisés. Pour son premier album prévu le 12 mars et co-produit par le musicien Vice Cooler (déjà producteur pour Peaches, Ladytron…), Louisahhh explore des sujets propres à son vécu et sa carrière : mort, pouvoir, addiction, recherche de liberté, sexualité et BDSM, abandon…” [Tsugi](https://www.tsugi.fr/%F0%9F%94%8A-louisahhh-annonce-son-premier-album-ferocement-techno-punk/) Photo : © Ella Herme [https://www.youtube.com/watch?v=nMhtGiRYuF0&ab_channel=Culturebox](https://www.youtube.com/watch?v=nMhtGiRYuF0&ab_channel=Culturebox) **BRUIT ≤** ———– Le groupe [BRUIT **≤**](https://www.instagram.com/bruit_official/) se définit comme un véritable laboratoire sonore ; ce quatuor toulousain développe des compositions instrumentales intenses où se mélangent post-rock, éléments électroniques et arrangements classiques. Issus de plusieurs groupes de pop toulousains, ces quatre musiciens forment BRUIT ≤, avec l’envie de tourner le dos aux majors en renouant avec un processus de création sans contraintes. C’est après un passage très remarquée par La Vadrouille une après-midi de 2018 que [BRUIT **≤**](https://www.instagram.com/bruit_official/) retentit et se font remarquer. Avec leur premier album « The machine is burning and now everyone knows it could happen again », qui récolte internationalement d’élogieuses critiques, ils annoncent leur envie d’insuffler encore plus d’émotions, de couleurs et de sens au post-rock. Les puissantes sonorités de [BRUIT **≤**](https://www.instagram.com/bruit_official/) feront trembler les murs du Metronum pour [Electro Alternativ 2021](https://www.facebook.com/electroalternativ) ! [https://www.youtube.com/watch?v=XvbwR7v4v2w&ab_channel=WeAreBruit](https://www.youtube.com/watch?v=XvbwR7v4v2w&ab_channel=WeAreBruit) — Billetterie : [[https://regarts.festik.net/electro-alternativ-pass-festival/1](https://regarts.festik.net/electro-alternativ-pass-festival/1)](https://regarts.festik.net/electro-alternativ-pass-festival/1) Evénement Facebook : [[https://www.facebook.com/events/815885182336796/](https://www.facebook.com/events/815885182336796/)](https://www.facebook.com/events/815885182336796/) Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

