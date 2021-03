Electro Alternativ 2021 Cinéma ABC, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Toulouse.

Electro Alternativ 2021

du vendredi 10 septembre au samedi 18 septembre à Cinéma ABC

### Festival des cultures électroniques et digitales Le festival Electro Alternativ, c’est l’occasion de parcourir la ville à travers ses lieux culturels emblématiques tout en se plongeant dans l’univers des musiques électroniques dans leur pluralité. Il contribue à croiser plusieurs publics dans une unité de lieu et de temps, proposant ainsi une expérience sonore et sensorielle unique. Des moments de découverte, d’ouverture, de respect et de partage à travers la diversité, voire la divergence des créations sur des territoires de liberté, temporaires et festifs. Entre musiques acoustiques et musiques électroniques, Electro Alternativ saisit les forces en présence et tente une symbiose subjective, non exhaustive, simplement alternative. ### Programmation • Arabian Panther • DJ Marcelle • Djrum live • Esther • Giant Swan live • Hysteria Temple Fondation (Paul Ritch + Kmyle) • JASSS • Kendal • Lena Willikens • Louisahhh Live Band • Naranja • Pablo Bozzi • Rebekah • Wallis live • ![]() ### Plus d’infos [Site du festival Electro Alternativ](https://www.electro-alternativ.com) [Page Facebook du festival ](https://www.facebook.com/events/815885182336796/) ![]() ### Infos pratiques * Du 10 au 18 septembre 2021 * Lieux : à venir

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



