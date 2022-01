Electricité, son, outils numériques : viens fabriquer et apprendre en t’amusant ! Atelier Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Electricité, son, outils numériques : viens fabriquer et apprendre en t’amusant ! Atelier Bibliothèque Goutte d’Or, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Un atelier pour enfants mêlant arts et sciences. Une aventure ludique, électrique, numérique et sonore . Comment fabrique-t-on du son avec de l’électricité ? Peut-on enregistrer du son sur du papier Aluminium ? Qu’est-ce qu’une Sardine Box? Viens faire de la Science en t’amusant : fabrique un téléphone en bidouillant de vieilles radios, produis de l’électricité, découvre la mystérieuse Sardine Box et des tas d’expériences innovantes. Tu pourras comprendre l’électricité et inventer des machines qui font des sons rigolos. Atelier animé par Sacha, artiste, inventeur, bidouilleur. Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

2022-04-13T15:00:00+01:00_2022-04-13T17:00:00+01:00

